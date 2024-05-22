Küçükçekmece'de otobüse binen adamı vuran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de otobüse binen adamı vuran şüpheliler yakalandı

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Küçükçekmece'de otobüse binen şahsı vuran şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların güvenlik kamerasını sprey boya ile boyama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

22.05.2024 19:04
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Küçükçekmece'de otobüse binen adamı vuran şüpheliler yakalandı

Şahısların güvenlik kamerasını sprey boya ile boyama anları kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de otobüse binen şahsı vuran şüpheliler polis ekipleri tarafından yakandı. Şüpheli şahısların güvenlik kamerasını sprey boya ile boyama anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 19.04.2024 günü saat: 07.30 sıralarında günlerdir husumetlisi Mehmet Mis'i takip eden kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde olayın yaşandığı noktaya gelerek çevrede bulunan güvenlik kameraları sprey boya ile boyamıştı. Sabah saatlerinde ise otobüse binen Mis' i vurup kaçmıştı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mis'in tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yerinden 1 adet 9 mm kovan elde geçirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahsın olayı gerçekleştirdikten sonra çalışır vaziyette olan ve şoför koltuğunda bir şahsın bulunduğu Opel Combo marka aracın ön yolcu koltuğuna bindiği görüldü. Yapılan koordineli çalışmalar sonucu, konu ile ilgili olarak olaya karıştığı değerlendirilen A. R.T., Ömer T., ve İsmail T. 16.05.2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şühelilerden A. R.T.,savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ömer T de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsmail T ise tutuklandı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de otobüse binen adamı vuran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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