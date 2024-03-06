Küçükçekmece E-5 Yan Yolda Otomobil Otobüse Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece E-5 Yan Yolda Otomobil Otobüse Çarptı: 2 Yaralı

Küçükçekmece E-5 yan yolda bir benzinlikten çıkan otomobil, seyir halindeki bir otobüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı ve inceleme devam ediyor.

06.03.2024 12:50  Güncelleme: 12:54
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Küçükçekmece E-5 yan yolda benzinlikten çıkan otomobil, seyir halindeki otobüse çaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece E-5 Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonundan çıkıp ters yöne gitmeye çalışan 06 BZH 448 plakalı otomobil, yan yoldan ilerleyen 34 HO 1859 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs önce aydınlatma direğine çarpıp ardından refüjü aşarak ana yola savruldu. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otobüsün diğer yolcuları ise başka otobüse aktarıldı. Yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece E-5 Yan Yolda Otomobil Otobüse Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece E-5 Yan Yolda Otomobil Otobüse Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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