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Küçükçekmece'de park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada

Küçükçekmece'de gece yarısı park halindeki araçları tekmeleyerek zarar veren iki şahıs, bir aracın aynasını kırarak bağırarak uzaklaştı. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.

Küçükçekmece\'de park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada
30.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:19
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Küçükçekmece'de, park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, iki şahıs gece yarısı park halindeki araçları tekmeleyerek zarar verdi. Bir aracın aynası kırılırken şahıslar, bağırarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki şahıs, sokakta bağırarak ilerledi. Alkollü oldukları ileri sürülen iki şahıs, daha sonra park halindeki araçları yumruk ve tekmeleyerek zarar vermeye başladı. Araçlardan bir tanesinin aynası kırıldı.

İki erkek şahıs ardından sokak bağırarak uzaklaşmaya başladı. Şahısları bağırması ve araçları tekmelemesi bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada - Son Dakika


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