Kula'da Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kula'da Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Kula\'da Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Kula'da motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmaları sürdürülüyor.

24.09.2024 11:52
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Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 'Kaskınla Yol ver hayata' mottosuyla ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirici broşürler dağıtarak sürücülere uyarılarda bulunurken, diğer yandan da il genelinde motosiklet ve elektrikli motosikletlere yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, semt pazarında vatandaşların ve motosikletlerin en yoğun olduğu bölgede uygulama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Kaskınla Yol Ver Hayata' mottosuyla ülke genelinde sürdürülen faaliyetler kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma yapan trafik ekipleri, trafik kurallarına uyma bilinci, kask takmanın önemi, trafikte uyulması gereken kurallar ve güvenli yaya yolları konularını anlatan bilgilendirici broşürler dağıttı. Motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanma oranının kask kullanımına bağlı olarak azaldığını anlatan emniyet güçleri, Kula'da kask kullanımını artıncaya kadar kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Denetimler de tüm hızıyla devam ediyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il genelinde 21 – 23 Eylül 2024 tarihleri arasında 29 ekip ve 53 trafik personeli ile 21 asayiş personeli ile motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik gerçekleştirilen özel denetimde 2107 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 712 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 617 bin 201 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Denetimde ayrıca 61 aracın trafikten men edildiği, bir sürücünün de belgesinin geri alındığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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