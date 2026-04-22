Kula\'da Öğrencilere Anma Programı

Kahramanmaraş'ta saldırıda kaybedilen öğretmen ve öğrenciler için Kula'da hayır programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen saldırıda hayatlarını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerinin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla, Manisa'nın Kula ilçesinde hayır programı düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camiinde gerçekleştirilen anma programına Kaymakam Talha Altuntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı. Program kapsamında öğle namazı öncesinde okunan Yasin-i Şerif ile merhumlar dualarla anıldı. Öğle namazının ardından ise vatandaşların da yoğun katılımıyla pilav hayrı gerçekleştirildi.

Geniş katılımla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıkarken, yapılan duaların kabul olması temennisinde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

