Kulu'da Tır Devrildi, İki Yaralı - Son Dakika
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Kulu'da Tır Devrildi, İki Yaralı

Kulu\'da Tır Devrildi, İki Yaralı

Kulu'da buzlanma nedeniyle devrilen tırda sürücü ve oğlu yaralandı. A.U. ağır yaralı.

24.11.2024 15:00
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Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü baba ve yanında bulunan oğlu yaralandı.

Kaza, Ankara Niğde otobanı Kulu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki 21 ACR 866 plakalı tır yolun buzlu olması nedeni ile kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü E.U. ve yanında bulunan oğlu olduğu öğrenilen A.U. (25) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan A.U.'nun Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Tır Devrildi, İki Yaralı - Son Dakika

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