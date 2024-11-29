Kurşunlu Camii\'nde Yangın Çıktı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesinde bulunan 508 yıllık Kurşunlu Camisinde (Fatih Camii) cuma namazı vaktinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cami cemaati namaz kılmak için başka camiye giderken, caminin içi dumanla kaplandı.