Kurt Saldırısından Köpekleri Sayesinde Kurtuldu - Son Dakika
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Kurt Saldırısından Köpekleri Sayesinde Kurtuldu

Erzurum'un İspir ilçesinde kurt saldırısına uğrayan Fahrettin Demir, köpeklerinin yardımıyla hayatta kaldı. Yürüyüş yaparken karşılaştığı kurt, Demir'i yaraladı ancak köpekleri müdahale ederek sahibini kurtardı.

25.12.2024 22:45
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Kurt saldırısından köpekleri sayesinde kurtuldu

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde kurt saldırısına uğrayan bir vatandaş köpeklerinin yardıma gelmesiyle ölümden döndü.

İspir ilçesinin Sırakonaklar ( Hoduçor ) Mahallesinde hayvancılık ile vaktini geçiren ve yalnız yaşayan Fahrettin Hoca lakaplı bir vatandaş kurt saldırısından son anda kurtuldu. Geçtiğimiz dönemlerde İspir belediye başkan adaylığından dolayı seçim meydanlarında yakından tanınan Fahrettin Demir, sabah evinden çıkıp yürüyüş için yakında bulunan bahçeye doğru giderken kurt saldırısına uğradı. Köpeklerinin yardıma gelmesi ile hayata tutunan Fahrettin Demir, kafasından kollarından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan olayın ardından 112 ambulans ve jandarmaya bilgi verildi. Kurt saldırısına uğrayan Fahrettin Demir başından geçenleri anlatırken, hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurt Saldırısından Köpekleri Sayesinde Kurtuldu - Son Dakika

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