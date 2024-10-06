Kurtlar, Aksaray\'da 100 Koyunu Telef Etti

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Aksaray'da sürüye saldıran kurtlar 100 koyunu telef etti.

Olay, merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gözlükuyu köyü Hasandağı eteklerinde Hüseyin U. (40) isimli çobanın otlattığı küçükbaş hayvan sürüsü sabaha karşı kurt saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaklaşık 100 küçükbaş hayvan telef oldu. Hüseyin U.'nun durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kurt saldırısının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Hasandağı eteklerinde meydana gelen olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Saldırının ardından köylüler özellikle bu bölgedeki yabani hayvan saldırılarının artışına dikkat çekerek önlem alınmasını istediler. - AKSARAY