Kuşadası\'nda Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyetinde şüpheli şahısların üstünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmada Kuşadası ilçesinde yılbaşı terbileri kapsamında Güzelçamlı Mahallesi'nde asayiş ekiplerimiz tarafından icra edilen Şok Yol Kontrol faaliyetinde K.C.T (22) ve Y.B (22) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar esrar ve metamfetamin 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet cep telefonu, 3 bin 375 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN