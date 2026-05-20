Kuşadası\'nda Lüks Araç Kundaklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin bahçesindeki lüks aracın kundaklanıp ateşe verilmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Karaova Mahallesi'nde dün gece saat 02.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ellerindeki yanıcı madde ile sitenin önüne gelen şüpheli üç şahıstan biri bahçe duvarını aşarak park halindeki lüks aracın yanına gitti. Aracı ateşe veren şahıs siteden çıkarak kendisini bekleyen diğer iki şahısla birlikte bölgeden koşarak uzaklaştı. Araç sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Evin önünde park halinde olan aracın kundaklanma olayı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde üç şüpheli şahsın aracı kundaklaması ve koşarak bölgeden yarılması yer alıyor. - AYDIN