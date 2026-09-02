Kütahya Çavdarhisar\'da Kaymakam Mantı, okul güvenliği tedbirlerini değerlendirdi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Kaymakam Sevde Nur Mantı başkanlığında ve ilgili daire amirlerinin katılımıyla Eylül Ayı Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda ayrıca okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması, öğrencilerin güvenliğinin artırılması ve eğitim kurumlarında meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Yetkililer, eğitim-öğretim yılının güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.