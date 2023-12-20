 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da 27 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da 27 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kütahya'da 13 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçundan hakkında 27 Yıl 6 Ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Y.G. (31) isimli şahıs Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya\'da 27 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
20.12.2023 - 11:35,  Güncelleme: 11:36
Abone Ol

Kütahya'da 13 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçundan hakkında 27 Yıl 6 Ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Fuatpaşa Mahallesi üzerinde, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 13 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçundan 27 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. (31) isimli şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Dolandırıcılık, Yakalama, Ceza, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 27 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53
Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor
10:43
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı

Son Dakika
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor
10:43 Altının gramı güne yükselişle başladı
10:36 Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:05:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da 27 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement