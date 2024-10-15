Kütahya'da İşçi Servisleri Çarpıştı

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Kütahya'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya 30 Ağustos OSB'ye işçi taşıyan 43 S 0292 plakalı otobüs ile aynı istikamete gitmekte olan 43 S 0169 plakalı işçi servisi otobüs çarpıştı. Kazada 3 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA