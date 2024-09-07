Kütahya\'da Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

3.Sayfa

Kütahya'da park halindeki araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik yapılan kontrollerde cadde üzerinde park halinde bulunan araçta yapılan kontrollerde A. O. G (28 ), M. K (28 ) ve M. T (26 ) isimli şahısların bulunduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada, iki parça halinde 65,69 gram esrar olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA