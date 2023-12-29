Kütahya\'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasında 263 Şahıs ve 104 Araç Kontrol Edildi

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 263 şahıs ve 104 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 Amir, 6 Resmi Ekip (13 Personel), 3 yaya devriye 16 ÇMB personeli Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ve İmam Gazali Caddesi Organize Sanayi Yolu üzerinde 3 ayrı noktada yapılan şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge uygulamasında, 13 ticari taksi kontrol edildi, 7 motosikletin sorgusu yapıldı, 1 adet kesici alet ele geçirildi. 1 şahsa idari işlem tesis edildi, 1 yoklama kaçağı şahsa ise gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA