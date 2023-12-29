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Kütahya'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasında 263 Şahıs ve 104 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Kütahya'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasında 263 Şahıs ve 104 Araç Kontrol Edildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yapılan Dar Bölge uygulamasında, toplamda 263 şahıs ve 104 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 13 ticari taksi kontrol edilirken, 7 motosikletin sorgusu yapıldı ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. İdari işlem tesis edilen 1 şahsa gerekli tebligat yapıldı.

Kütahya\'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasında 263 Şahıs ve 104 Araç Kontrol Edildi
29.12.2023 - 07:14,  Güncelleme: 07:15
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Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 263 şahıs ve 104 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 Amir, 6 Resmi Ekip (13 Personel), 3 yaya devriye 16 ÇMB personeli Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ve İmam Gazali Caddesi Organize Sanayi Yolu üzerinde 3 ayrı noktada yapılan şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge uygulamasında, 13 ticari taksi kontrol edildi, 7 motosikletin sorgusu yapıldı, 1 adet kesici alet ele geçirildi. 1 şahsa idari işlem tesis edildi, 1 yoklama kaçağı şahsa ise gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasında 263 Şahıs ve 104 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasında 263 Şahıs ve 104 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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