Kütahya'da Terk Edilmiş Traktör Skandalı

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Kütahya'da boş arazide terk edilmiş halde bulunan traktörün üzerine takılı plakanın 2023 model bir otomobilin plakası olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunus Emre Mahallesi Yaman Sokak üzerinde boş arazide terkedilmiş halde bulunan 26 DN 550 plaka sayılı traktör incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucu traktör üzerine takılı plakanın 2023 model otomobile çıktığı tespit edildi. Traktör üzerinde yapılan şase kontrolünde traktörün 43 AEY 536 sayılı plakaya çıktığı anlaşıldı. Traktörün asıl plakası olan 43 AEY 536 sayılı plakanın trafikten çekme belgeli olduğu tespit edildi. Traktör sahibi H.Ö (45 ) isimli şahsın Polis Merkezi Amirliğinde şüpheli olarak ifadesi alınarak salıverildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısından alınan talimat çerçevesinde 26 DN 550 plakanın Bursa Kriminal Polis Laboratuvarına (KPL) gönderilmesi, ayrıca plaka sahibi Eskişehir'de ikamet eden Ö. D (38) isimli şahsın müşteki olarak ifadesi alındı. - KÜTAHYA