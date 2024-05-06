Letonya'da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı - Son Dakika
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Letonya'da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

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Letonya'nın Adazi şehrinde iki kişiyi taşıyan küçük uçak, teknik nedenlerden ötürü otoyola acil iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uçağın iniş sırasında sol kanadı bir yol levhasına çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

06.05.2024 00:01
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Letonya'da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

RİGA - Letonya'da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı.

Letonya'nın Adazi şehrinde iki kişiyi taşıyan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Letonya Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Adazi kentindeki bir pilot eğitim kurumuna kayıtlı Tecnam P2008 model tek motorlu uçağın dün teknik nedenlerden ötürü otoyola acil iniş yaptığı belirtildi. Letonya polisi, acil inişe kanat bölümündeki teknik problemlerin sebep olduğunu açıkladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekiler tarafından çekilen görüntüler, başkent Riga yönünden gelen uçağın akan trafiğe rağmen Tallinas Otoyoluna iniş yaptığı görüldü. İniş sırasında uçağın trafiğin akış yönüne uygun olarak indiği fakat sol kanadını bir yol levhasına çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Uçağın inişinden sonra herhangi bir kaza yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Letonya'da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı - Son Dakika

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