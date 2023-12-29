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Londra'da İsrail saldırıları protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Protesto gösterisinde, hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anıldı ve İsrail'e destek veren İngiltere hükümetine tepki gösterildi. Ünlü İngiliz aktör Tobias Menzies de eyleme katılanlar arasındaydı.

Londra\'da İsrail saldırıları protesto edildi
29.12.2023 - 23:42,
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anılırken, İsrail saldırıları protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail saldırıları protesto edildi. Başbakanlık Ofisi binasının önünde düzenlenen protesto gösterisinde bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anılırken, İsrail protesto edildi. Filistin bayrakları ve sembolik dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'e verdiği destek nedeniyle İngiltere hükümetine de tepki gösterdi. Göstericiler, hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu kartonların yanına mum bıraktı.

Eyleme katılanlar arasında Game of Thrones, Outlander ve The Crown dizilerinde rol alan dünyaca ünlü İngiliz aktör Tobias Menzies'de yer aldı. - LONDRA

Kaynak: İHA
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Filistin, Londra, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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