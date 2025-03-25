Luhansk'ta Saldırı: 6 Ölü

Ukrayna ordusunun Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2'si gazeteci 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesini hedef aldı. Bölgeye Rusya tarafından atanan Vali Leonid Pasechnik yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bombardımanda 2'si gazeteci, 4'ü sivil 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ölenlerden 2'sinin İzvestiya gazetesinin savaş muhabiri Aleksandr Fedorçak ve Zvezda TV kanalının kameramanı Andrei Panov olduğunu belirtti. Zaharova ayrıca Zvezda muhabiri Nikita Goldin ve kanalın şoförü Aleksandr Sirkeli'nin yaralandığını aktardı. Zaharova saldırının "Ukrayna'nın hedefli bir topçu ateşi" olduğunu vurguladı. Zaharova, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler'e saldırıya "uygun şekilde" tepki vermeleri çağrısında bulundu.

Rusya, Luhansk'ı 30 Eylül 2022'de Donetsk, Herson ve Zaporijiya ile birlikte ilhak etmişti. - LUHANSK