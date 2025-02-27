Lüks Cip Sürücüsüne 139 Bin Lira Ceza

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İstanbul Beşiktaş'ta, lüks ciple çakar-siren kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 139 bin 165 lira idari para cezası kesildi.

Beşiktaş Etiler'de, çakar tertibatı bulunan 34 YEP 32 plakalı lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Sürücünün kimliğini tespit ederek cezai işlem uygulayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Şubat Pazartesi günü, Beşiktaş ilçesi Etiler Nispetiye Caddesi'nde çakar-siren tertibatı kullanılarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, olayın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerinden inceleme başlatılmış, sürücü şahıs tespit edilmiştir. Sürücü hakkında, yapmış olduğu ihlalden dolayı 2987 sayılı KTK'nın, 26/6 ve 47/1-C maddeleri uyarınca toplam 139 bin 165 lira trafik idari para cezası işlemi uygulanmıştır" denildi. - İSTANBUL