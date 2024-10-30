Makas Atan Sürücüye 7 Bin TL Cezası

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İstanbul Esenyurt'ta trafikte makas atarak ilerleyen ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şahıs, yakalandı. Şahsa, toplamda 7 bin 819 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt Haramidere E-5 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, tespit ettikleri M.T, isimli sürücüyü bulunduğu adreste aracıyla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şahsa makas atmak suçundan 6 bin 439 TL, takip mesafesine uymamak suçundan 690 TL, saygısızca araç kullanmak suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 7 bin 819 TL para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL