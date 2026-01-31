Malatya\'da İstinat Duvarı Çöktü

Malatya'da 6 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.

Olay, 23.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan 6 katlı bir apartmanın toprak kayması sonrasında büyük bir gürültü ile istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edilirken, çökme nedeniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olayın ardından bazı apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerinden çıkarak dışarıda bekledi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları ise sürüyor. - MALATYA