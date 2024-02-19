Malatya'da Gümrük Kaçağı Makaron ve Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da Gümrük Kaçağı Makaron ve Tütün Operasyonu

Malatya\'da Gümrük Kaçağı Makaron ve Tütün Operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, O.B. ve Y.S. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı makaron ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 778 bin adet içi boş gümrük kaçağı sahte bandrollü makaron, sigara dolum makinesi, içi tütün ile doldurulmuş makaron, kıyılmış tütün ve sigara sarma kağıdı bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

19.02.2024 15:42
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Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı makaron ve tütün ürünleri ele geçirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen projeli soruşturma kapsamında şüpheliler O.B.(36) ve Y.S(24)'in evlerinde yapılan aramalarda 74 koli içerisinde 778 bin adet içi boş gümrük kaçağı sahte bandrollü makaron, 1 adet sigara dolum makinesi, 43 bin 800 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 45 kg kıyılmış tütün ve 4 bin 500 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Gümrük Kaçağı Makaron ve Tütün Operasyonu - Son Dakika

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