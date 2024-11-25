Malatya\'da Kar Mağdurları Kurtarıldı

Malatya'da dağda mahsur kalan 2 çoban ile 16 araç kurtarıldı
MALATYA - Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası dağda mahsur kalan 2 çoban ile 16 araç yoğun çalışmalar sonrası kurtarıldı.
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkisini artıran yağış sonrası Malatya- Kayseri karayolu ulaşıma kapanırken, Malatya- Adıyaman ve Elazığ kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kent merkezinde birçok noktada aydınlatma direkleri ile ağaçların devrildiği yağışlar sonrası Hekimhan ilçesinde mahsur kalan sürü sahibi ile 2 çoban 4 saatlik bir çalışma sonrası kurtarıldı.
Darende ilçesi Gürün mevkiinde yolda kalan 16 araç da ekipler tarafından kurtarılırken kapalı olan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.
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