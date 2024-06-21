Malatya'da leylek yuvasında yangın: Anne leyleğin çaresiz mücadelesi

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Malatya'nın Kale ilçesinde bir elektrik direği üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı. Çıkan yangında anne leyleğin yavrularını kurtarma çabası ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kale ilçesi Salkımlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir elektrik direği üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı. Çıkan yangında anne leylek yavrularını kurtarma için mücadele etse de sonuç alamadı. Yuvanın üzerinde birçok defa uçuş gerçekleştiren anne leyleğin o çaresiz anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda yavru leylekler yanarak telef oldu. - MALATYA