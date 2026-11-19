Malatya'da düzenlenen narkotik operasyonunda 2 bin 800 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu 4 ikamet, 2 araç ve 4 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 800 sentetik ecza hapı, 25 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi ile 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.