Malatya\'da tefecilik ve organ ticareti operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Malatya'da tefecilik, organ ve doku ticareti ile yağma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin faiz karşılığında para vererek senet imzalattıkları, alacakların tahsili amacıyla tehdit ve cebir kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca ödeme güçlüğü yaşayan bazı kişilere organ nakli konusunda baskı yaptıkları tespit edildi. 18 adrese düzenlenen operasyonlarda 19 milyon 905 bin TL değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli kesici alet ve 36 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.