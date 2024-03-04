Maltepe\'de Liseli Gençler Arasında Silahlı Kavga İddiası

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Maltepe'de liseli 2 gencin kavga ettiği ve birinin silah çektiği görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısların ifadesini aldı. Darp edilen genç, videonun 2020 yılında kurgu olarak çekildiğini, kullandıkları silahın ise çakmak olarak kullanılan bir oyuncak olduğu söyledi.

Sosyal medya hesapları üzerinden 1 Mart'ta "Akran zorbalığı, iki genç kavga ediyor. Aralarından biri silah çekiyor" şeklinde paylaşımı yapılan görüntü içeriği ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Video içeriğinde kendisine K. ismi ile seslenilen bir şahsın yine kendisi ile aynı yaş grubunda olan başka bir şahsı darp ederek tehditlerde bulunduğu K. isimli şahsın video devamında silah doğrultarak darp etmeye devam ettiği tespit edildi.

"Silah, çakmak olarak kullanılan oyuncaktı"

Şüpheli şahsın Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki K.A. isimli şahıs olduğu, video içeriğinde darba uğrayan şahsın da 17 yaşındaki E.E.E. isimli şahıs olduğu belirlendi. E.E.E. isimli çocuk şahsın ebeveyni ile irtibata geçildiği, çocuk şahıs ile yapılan görüşmede videonun 2020 yılında kurgu olarak çekildiği video içeriğinde kullandıkları silahın ise çakmak olarak kullanılan bir oyuncak olduğu belirtildi.

Yaşı küçük şahsın babasının K.A. hakkında şikayetçi olmadığı, "Kasten Yaralama" ve "Silahlı Tehdit" suçundan düzenlenen dosyanın adli makamlara gönderildiği kaydedildi. - İSTANBUL