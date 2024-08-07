Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü

Manavgat'ta en fazla trafik kazasının yaşandığı Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Tekandız ışıklı kavşağında facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

07.08.2024 10:10
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Manavgat'ta en fazla trafik kazasının yaşandığı Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Tekandız ışıklı kavşağında facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde frene basan ve kendi etrafından dönen araç yolun ortasında son anda durdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu üzerinde Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan ve en fazla kazanın yaşandığı noktaların başında gelen ışıklı kavşakta yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı. Bir işletmenin güvenlik tarafından kaydedilen görüntülerde Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin Tekandız ışıklı kavşağına geldiğinde kırmızı ışığı ve ışıkta bekleyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün frene basmasıyla birlikte önündeki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

Sürücünün yaşadığı korku görüntülere yansıdı

Sürücüsünün frene basması ile birlikte yol ortasında birkaç kez döndükten sonra yaya geçidi üzerinde yan olarak durduğu görüldü. Olay anında kavşakta ve yolda başka aracın bulunmaması yaşanılabilecek bir faciayı önledi. Görüntülerin devamında aracın yol kenarına geldiği, araç sünücüsünün araçtan indiği ve yaşadığı korkuyu atlatmak için hareketleri kameraya yansıdı. Bir süre yol kenarında bekleyen araç sürücüsü ardından yoluna devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

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