Manavgat'ta Kaçan Yaralı Çocuklar - Son Dakika
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Manavgat'ta Kaçan Yaralı Çocuklar

Manavgat'taki trafik kazasında 2 çocuk yaralandı, ambulans gelip olay yerine gelmeden kaçtı.

11.10.2024 10:33
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Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 14-15 yaşlarında 2 çocuk yaralandı. İki çocuk, otomobil sürücüsünün trafik ve ambulans çağırması üzerine, ekipler olay yerine ulaşmadan motosiklete binip olay yerinden kaçtı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal O.'nun kullandığı 07 LTP 88 plakalı Hyundai i20 marka otomobile, aynı istikamette gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BSD 849 plakalı motosiklet yandan çarptı. Kazada 14-15 yaşlarındaki motosiklet sürücüsü dizinden, motosiklette yolcu olarak bulunan aynı yaşlardaki arkadaşı da kolundan ve karnından yaralandı. Yaralanan 2 çocuk otomobil sürücüsüne, trafik polisi çağırmamasını, kendi aralarında anlaşabileceklerini ve otomobilin masraflarını karşılayabileceklerini söyledi.

Polisi çağırınca olay yerinden kaçtılar

Otomobil sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ambulans ve trafik ekibi talebinde bulunması üzerine yaralı 2 çocuk motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı çocukları bulamayınca olay yerinden ayrılırken, trafik ekibi ise olayın çarpıp kaçma olduğunu belirterek otomobil sürücüsünü polis merkezine yönlendirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kaçan Yaralı Çocuklar - Son Dakika

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