Manavgat\'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sonlandırıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 Ağustos tarihinde serinlemek için girdiği Köprüçay'da akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ı arama çalışmalarından yine sonuç çıkmadı. Ailenin talepleri doğrultusunda, sualtı görüntüleme cihazının cesede benzer cisim gördüğü yerde, iş makineleriyle su yatağının değiştirilmesinin ardından yapılan aramalarda da bir sonuca ulaşılamayınca bölgedeki çalışmalar sonlandırıldı.

Manavgat Karabük Mahallesi'nde bulunan Köprüçay'a, 18 Ağustos tarihinde serinlemek amacıyla giren 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın, akıntıya kapılarak kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmasından sonuç alınamazken, arama çalışmalarının dün itibarıyla belirtilen bölgede sonlandırıldığının bilgisi verildi.

Gencin kaybolduğu bölgenin kayalık olması, suyun debisinin fazla olması nedeniyle JAK, Jandarma SAK, Side SAK ve AFAD ekipleri kısıtlı bir bölgede arama yapabilmiş, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve komando ekipleri tarafından kıyıdan yapılan arama çalışmalarından ise sonuç alınamamıştı.

Ankara'dan getirilen sualtı görüntüleme cihazıyla yapılan aramada da, akıntılı bir bölgede kayalıklar arasında gencin cansız bedeni olabileceği belirtilen bir cisme rastlanırken, gencin ailesinin talepleri doğrultusunda DSİ'ye ait iş makineleri tarafından ırmak yatağı değiştirilmesinin ardından cihazda görülen bölgenin suyu boşaltıldı.

JAK, SAK ve AFAD ekipleri kayaları yerinden oynatıp, ağ ve fileler yardımıyla bölgeyi tamamen tararken, talihsiz gencin cansız bedenine ulaşılamadı. Şu ana kadar her şeyin yapıldığını belirten yetkililer, arama çalışmalarının dün itibarıyla sonlandırıldığını belirtti. - ANTALYA