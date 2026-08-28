Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden açılan otomobilin kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken motosiklet sürücüsü kadın acele işi olduğunu söyledikten sonra başka bir araca binerek kaza yerinden ayrıldı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı Mithatpaşa Caddesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 ADU 962 plakalı motosiklet, kavşağa yaklaştığı sırada yolun sağ tarafında duran ve sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kapısını açtığı Bülent K.'nin kullandığı 07 CAR 404 plakalı aracın kapısına çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralandığı iddia edilen kadın motosikletli acil işinin olduğunu söyleyerek olay yerine gelen bir tanıdığının otomobiline binerek ekiplerin gelmesini beklemeden kaza yerinden ayrıldı.