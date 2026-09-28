Manavgat'ta tırın altında ölen iki yabancı uyruklu kadının kimliği belirlendi - Son Dakika
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Manavgat'ta tırın altında ölen iki yabancı uyruklu kadının kimliği belirlendi

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Manavgat\'ta tırın altında ölen iki yabancı uyruklu kadının kimliği belirlendi
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Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan tırın dolmuş durağına devrilmesi sonucu iki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kimlikleri belirlenen kadınların cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolmuş durağında beklerken devrilen tırın altında kalarak hayatını yitiren iki yabancı uyruklu kadının kimliği belli oldu. Kazada ayrıca, tırın önce kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı ve ardından devrildiği öğrenildi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Hüseyin Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 ve 68 AGS 028 dorse plakalı tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan T.'nin (56) kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Tır daha sonra yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarıcı, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların 2 kişinin tırın altında kaldığını söylemeleri üzerine olay yerine vinç çağırdı. Devrilen tır çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırılırken, tırın altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kimlikleri belli oldu

Hayatını kaybedenlerin Rus uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Dovgalyova'nın (23) olduğu öğrenildi. 2 gencin cenazeleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli Tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Antalya Adli Tıp KurumuManavgat3. SayfaGüncelSon Dakika

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