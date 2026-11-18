Manisa Büyükşehir Belediyespor'un eski yönetimine yönelik soruşturma kapsamında elde edilen ifadeler ve deliller doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucu, iki ayrı soruşturmada toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsine alınan E.H.'nin ifadeleri ve soruşturma dosyasına giren deliller doğrultusunda yeni gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 2024-2025 yıllarında Manisa'nın bazı ilçelerinde kurulan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile ilgili usulsüz işlemler yapıldığı, santral kuracak kişilere araç bağışının şart koşulduğu iddiası üzerine aralarında eski Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında yürütülen soruşturmada da yeni gelişme yaşandı. Eski Spilaş Genel Müdürü Cenk Atlı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü Musa Kurt gözaltına alındı. Atlı ve Kurt'un, Demirhan Gözaçan ile birlikte usulsüz para trafiğine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

İki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle birlikte gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.