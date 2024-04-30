Manisa\'da ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Fabrikanın makine bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Alaşehir Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde hizmet veren Ferit Yaşar'a ahşap doğrama işleri yapan fabrikada çıkan yangın korkuttu. Ferit Yaşar'a ait iş yerinin makine bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Toz toplama makinesi bölümünde çalışan işçilerin talaşların tutuşması üzerine gelen koku üzerine yangını fark etmeleri ile hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 3 adet itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler yangın büyümeden kontrol altına aldı. İşyeri sahibi Ferit Yaşar, "Toz toplama makinesi bölümünde neden çıktığını bilemediğimiz yangın sonucu maddi zarar oluştu. Allah'a şükür çalışanlarımızdan cana gelen bir zararımız yok. Kısa sürede kontrol altına alındı" dedi.

Aynı iş yerinde 4 yıl öncede yangın çıkmış, fabrika tamamen yanmıştı. Polis olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor. - MANİSA