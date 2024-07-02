Manisa'da Havaya Ateş Eden ve Paylaşan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Havaya Ateş Eden ve Paylaşan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hareket halindeki araçtan havaya ateş edip 'Her yerde patlatıyoruz baba sıkıntı yok' diyerek o anları sosyal medyadan paylaşan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, serbest bırakıldı.

02.07.2024 21:17
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hareket halindeki araçtan havaya ateş edip 'Her yerde patlatıyoruz baba sıkıntı yok' diyerek o anları sosyal medyadan paylaşan 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, popüler sosyal medya platformu üzerinden seyir halinde olan bir araçtan tabanca ile havaya ateş edilmesi ve "Her yerde patlatıyoruz baba sıkıntı yok" söylemi ile yapılan paylaşım ile ilgili olarak harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince paylaşan C.D. (20), A.B. (20) ve İ.A. (17) isimli 3 şahıs ve olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak ve 6136 SKM suçlarından adli işlemlere başlanırken şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Havaya Ateş Eden ve Paylaşan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Havaya Ateş Eden ve Paylaşan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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