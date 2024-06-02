Manisa\'da İtfaiye Ekipleri 2 Günde 81 Yangına Müdahale Etti

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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2 gün içerisinde 81 yangına müdahale ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra ormanlar için de yoğun mücadele veriyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da havaların ısınmasıyla birlikte tarım arazileri başta olmak üzere ot ve orman yangınlarında artış meydana geldi. Yaza hızlı bir giriş yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2 gün içerisinde 81 yangın olayına müdahale etti. Gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirerek olay yerine intikal eden ekipler, kimi zaman sabah saatlerine kadar söndürme çalışması gerçekleştiriyor.

Yangınlara karşı vatandaşlara uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, sigara, mangal kalıntısı ve rastgele atılan cam şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini hatırlatarak, vatandaşlardan daha dikkatli olunması istedi. - MANİSA