Manisa'da orman yangınlarına karşı dev hamle

Manisa Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına erken müdahaleyi güçlendirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında ilk etapta 48 su tankerini kırsal mahallelere teslim etti. Yıl sonuna kadar 200 tankerin dağıtılacağını açıklayan Başkan Besim Dutlulu, 50 kritik noktaya kurulacak termal kameralarla en küçük dumanın bile anında tespit edileceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına karşı kırsal mahallelerin ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında ilk etapta 48 traktör arkası römork tipi su tankerini mahalle muhtarlarına teslim etti. Yıl içinde toplam 200 tankerin yangın riski yüksek mahallelere ulaştırılacağı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Belediye, yeni tanker alımlarının yanı sıra mevcut envanterde bulunan tankerleri de bakım ve onarımdan geçirdi. İtfaiye ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla farklı kurumlara ait toplam 310 tanker teknik incelemeye alınırken, lastik değişimleri yapıldı, bakım ve malzeme eksikleri giderildi. Çalışmaların sürdürülebilirliği için 2026 yılına özel bakım-onarım ekibi de oluşturuldu.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaz aylarında yangın riskinin arttığını belirterek, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu söyledi. Yangınlarda erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Dutlulu, "Bu yıl içinde toplam 200 yangın tankerini özellikle riskin yüksek olduğu mahallelerimize teslim edeceğiz. Bugün ilk etapta 48 mahallemize ulaştırıyoruz. Bu tankerler, zamanında yapılacak müdahaleyle on binlerce ağacın yanmasını önleyebilecek öneme sahip" dedi.

Yangınla mücadelede teknolojiden de yararlanacaklarını belirten Dutlulu, itfaiyenin belirlediği 50 kritik noktaya termal kamera sistemi kurulacağını ifade ederek, "Temmuz ayı başında devreye girecek sistem sayesinde en küçük bir duman bile anında tespit edilerek muhtarlarımıza ve itfaiye ekiplerimize mesajla bildirilecek" diye konuştu.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Nurdan Özkan, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Turgay Çetin de tankerlerin her zaman kullanıma hazır tutulması için teknik takip çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Tankerleri teslim alan mahalle muhtarları ise uygulamanın özellikle merkeze uzak kırsal bölgelerde yangınlara ilk müdahale açısından büyük önem taşıdığını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'na teşekkür etti. - MANİSA