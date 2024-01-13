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Manisa'da Servis Araçlarına Yönelik Denetimlerde 159 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Manisa'da Servis Araçlarına Yönelik Denetimlerde 159 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 18 günde yapılan denetlemelerde, servis araçlarına yönelik olarak 159 araç ve sürücüye toplamda 1 milyon 370 bin 639 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 18 araç da trafikten men edildi.

Manisa\'da Servis Araçlarına Yönelik Denetimlerde 159 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
13.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:03
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 18 günde servis araçlarına yönelik yapılan denetlemeler sonucunda 159 araç ve sürücüsüne 1 milyon 370 bin 639 TL idari para cezası uygulanırken 18 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Aralık 2023 ve 12 Ocak 2024 tarihleri arasında servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 3 bin 478 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 9, güzergah dışı taşımacılık yaptığı tespit edilen 5, amaç dışı taşımacılık yaptığı tespit edilen 4, yetki belgesiz taşımacılık yaptığı tespit edilen 74 ve yetki belgesini kaydettirmemek maddesinden 67 olmak üzere toplam 159 araç ve sürücüsüne toplam 1. milyon 370 bin 639 TL idari para cezası uygulandığı ve toplam 18 aracın trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Servis Araçlarına Yönelik Denetimlerde 159 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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