Manisa\'da Silah Ticaretine Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu fıstık kutusunda poşet içinde sakladıkları silahlarla yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Mayıs Perşembe günü silah ticaretine yönelik yürütülen tahkikat sonucu İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, A.B. (27) ve Y.B. (22) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, fıstık kutusunda poşet içinde 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzun namlulu otomatik tabanca ile 17 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen A.B. ve Y.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA