Manisa'da Silah Ticaretine Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da Silah Ticaretine Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama

Manisa\'da Silah Ticaretine Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu fıstık kutusunda poşet içinde sakladıkları silahlarla yakalanan 2 şahıs, tutuklandı. Operasyonda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzun namlulu otomatik tabanca ile 17 adet fişek ele geçirildi.

03.05.2024 16:40  Güncelleme: 16:52
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu fıstık kutusunda poşet içinde sakladıkları silahlarla yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Mayıs Perşembe günü silah ticaretine yönelik yürütülen tahkikat sonucu İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, A.B. (27) ve Y.B. (22) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, fıstık kutusunda poşet içinde 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzun namlulu otomatik tabanca ile 17 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen A.B. ve Y.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Silah Ticaretine Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika

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