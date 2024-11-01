Manisa'da Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Manisa\'da Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında öğrencilerin güvenliği için güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

01.11.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısında öğrencilerin güvenle eğitimlerini sürdürmeleri için uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, güvenli bir eğitim ortamının sağlanmasının önemine dikkat çekerek öğrencilerin ve akademik personelin güvenliğinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Öğrencilere daha huzurlu bir eğitim hayatı sağlamak için tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon halinde çalışacağını dile getiren Vali Özkan, barınma ve ulaşım sorunları başta olmak üzere tüm sorunların çözümü için yürütülecek çalışmaların titizlikle takip edileceğini ifade etti.

2024-2025 Akademik öğretim döneminde alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda; üniversiteler ve üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda, üniversite içerisinde ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri görüşülerek, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunun giderilmesi için kurumların yapacakları çalışmalar değerlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verildi.

Toplantı üniversite ve çevresinde alınan ve alınacak güvenlik tedbirlerinin detaylarının görüşülmesi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Vahdettin Özkan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, manisa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:20:59. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.