Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve İzmir'den Manisa'nın Akhisar ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. M.K. (34), B.Y. (29), M.K. (20), Y.A. (21), İ.D. (27) ve Ö.T.Ş. (27) olmak üzere 6 şahsa yönelik operasyonda ev, araba ve üst aramalarında 3 bin adet ecstasy hap ile 9 bin 554 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüphelilerden B.Y., M.K., Y.A., İ.D. ve Ö.T.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA