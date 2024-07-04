Manisa'da yağışlı havada tır kaza yaptı

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Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek yolu kapattı. Trafik akışının bir süre kapalı kaldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine gitmekte olan Ercan K. idaresindeki 27 NV 079 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkarak yolun karşısına geçti. Karşı şeritte bir süre ilerlemesinin ardından zorlukla duran tırda şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan kazanın etkisiyle İzmir - Ankara D300 karayolu İzmir istikametine trafik akışı yaklaşık bir saat kapalı kaldı. Karayolları ve kurtarma ekiplerinin kazaya karışan tırı yol dışı etmesi sonucu trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA