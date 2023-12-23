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Manisa'ya şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Manisa\'ya şehit ateşi düştü
23.12.2023 - 22:52,
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Manisa'ya şehit ateşi düştü

Şehidin sosyal medyasındaki son paylaşımı dikkat çekti

MANİSA - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi. Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.

Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehidin sosyal medyadaki son paylaşımı

Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: İHA
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Piyade, Manisa, Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika


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