Mardin Artuklu'da park halindeki minibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Artuklu'daki Nur Mahallesi'nde park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?