Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.