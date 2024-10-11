Mardin'de 5 yıl önce teröristlerin şehit ettiği 12 kişi anıldı - Son Dakika
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Mardin'de 5 yıl önce teröristlerin şehit ettiği 12 kişi anıldı

Mardin'de 5 yıl önce teröristlerin şehit ettiği 12 kişi anıldı Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında Kamışlı'dan terör örgütü PYD/YPG'nin saldırısında şehit olan 12 kişi düzenlenen törenle anıldı.

11.10.2024 20:09
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Mardin'de 5 yıl önce teröristlerin şehit ettiği 12 kişi anıldı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında Kamışlı'dan terör örgütü PYD/ YPG'nin saldırısında şehit olan 12 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Su İşleri Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, Nusaybin İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dualar edildi.

Programda konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 12 şehit olmak üzere vatan, bayrak, ezan ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet ve gazilere sağlık dileğinde bulunarak, "Şehit ailelerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Unutmayın ki, sizler bize emanetsiniz. Sizler bir evladınızı feda ettiniz ama binlerce evladınız oldu. Bizler de sizlerin birer evladı olarak şehit ailelerimize hizmet etmekten ve emrinize amade olmaktan her zaman onur duyduk ve onur duyacağız. Terörle mücadelede devletimiz bugün olduğu gibi yarından bu topraklarda terör başı olmak üzere huzursuzluk çıkarmak isteyen her kim olursa olsun mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır ise, 5 yıl önce üzücü olayda hayatını ortaya koyan şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Çakır, "Özellikle burada bu programın her yıl yapılıyor olması hem şehitlerimizin manevi hatıralarının saygı göstermek açısından, hem de birlik ve beraberliğimiz açısından son derece önemli ve anlamlıdır" şeklinde konuştu.

Şehit kızı Gazeteci Gülay Demir, bu memleketin bir tek evladının kanı dökülmemesi için canla başla mücadele edeceğini dile getirerek, "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Bizler Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasının kanlı gömleği ile uyuyan kızlarız. Bizler, gencecik yaşımızda karalara mahkum ettiğiniz kızlarız. Bu alanda gönlümde ömür boyu devam edecek olan yasla başımdaki bu kara yazmaya veda ediyorum. Babam ve babam gibi mazlum insanların intikamını kalemim ile yazmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 5 yıl önce teröristlerin şehit ettiği 12 kişi anıldı - Son Dakika


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