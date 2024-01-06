 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Kabala Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Mardin\'de silahlı kavga: 2\'si ağır 5 kişi yaralandı
06.01.2024 - 17:34,
Abone Ol

Mardin'in Artuklu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kabala Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan A.A., A.A., M.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Artuklu, Kabala, Mardin, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:05:07. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement