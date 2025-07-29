Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Medrese Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü
Yangında bazı ağaçlar zarar görürdü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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