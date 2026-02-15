Mardin\'de Otomobil Yangını

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN